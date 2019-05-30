AFYONKARAHİSAR Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyor

Kaynak: DHA

Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyorAfyonkarahisar'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi 'Afyon Evleri' turizme kazandırılıyor. 100 evin restore edildiğini, 21 evde çalışmaların devam ettiği proje kapsamında toplam 468 tescilli yapı restore edilecek.Tarihi dokusu ve kalıntılarıyla kültür turizmine hizmet eden Afyonkarahisar'da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi evler restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2017 yılında başlattığı çalışmayla Afyonkarahisar Kalesi'nin eteklerindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 468 tescilli bina aslına uygun restore ediliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 100 binanın restorasyonu tamamlanırken, 21 binada ise çalışmalar sürüyor. Restore edilen evlerin bir kısmında vatandaşlar yaşamını sürdürürken, boş olanlar ise iş yeri olarak hizmete sunuldu.SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİKültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Kalesi, Sultan Divani Mevlevihane'si ve çivi kullanılmadan kırk direk üzerine yapılan Ulu Camii de içine alan bölgede inceleme yaparak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Selçuk ve Osmanlı döneminde yapılan evlerin turizme kazandırılacağını, kültürel mirasın yaşatılacağını kaydeden Tanır, Afyonkarahisar'ın tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Kadim bir geçmişi olan kentte Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan binalar 1900 yılların başında çıkan yangında zarar görmüş. Yaklaşık 3 bin ev yanarak kül olmuş. 2. Abdülhamit'in gayretleriyle tarihi yapılan tekrar onarılmış ve inşa edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen ustalar bu binaları inşa etmiş dedi.100 EV RESTORE EDİLDİNisan 2017'de başladıkları restorasyonun sürdüğüne değinen Mehmet Tanır, 2017- 2018 yıllarında toplam 100 binanın restorasyonunu tamamladıklarına işaret etti. Projenin ikinci etabına başladıklarını ve 21 tarihi binayı onardıklarını anlatan Tanır, Bu çalışmalarımızı Afayonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde yürüttüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da mali yönden destek veriyor. Evin durumuna göre restorasyon için 50 ile 100 bin lira arasında maliyet çıkıyor. Proje 2024 yılında tamamlanacak. Çalışmalar tamamlandığında turizme hizmet verecek çok değerli bir eser ortaya çıkmış olacak dedi.