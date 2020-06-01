AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralıAFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

01.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:57
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri 6 aylık bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 25. kilometresindeki Akçaköy mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Akpınar (39) yönetimindeki 03 SG 180 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Ferhat Abay (25) yönetimindeki 06 AB 5012 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da büyük hasar gördüğü kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Aysel Abay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı halde Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 aylık Nisanur Abay da kurtarılamadı.
Sürücüler Hüseyin Akpınar ve Ferhat Abay ile Menekşe Ezen, Neslihan Ezen, Havva Akpınar, Adile Kiraz, Sultan Sarıtaş ve Nejla Işık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Çin’de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Haber
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
97 milyon nüfuslu Vietnam’da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
ABD Başkanı Trump’tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız Haber
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Haberler››Güncel››AFYONKARAHİSAR Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:51: Yunanistan'da George Floyd için gösteri düzenlendi - Haber 21:51: Nijerya'da Kovid-19 nedeniye kapatılan cami ve kiliseler yeniden açıldı - Haber 21:51: İzmir Dikili'de, Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı - Haber 21:45: İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber 21:43: Hamas'tan İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmasına tepki Açıklaması - Haber 21:34: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar - Haber 21:29: Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi - Haberler 19:58: Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü - Haber 16:49: Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler