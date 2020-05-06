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AFYONKARAHİSAR Tarlada yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

Tarlada yaralı bulunan kızıl şahine tedaviAFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, çiftçinin tarlada yaralı bulduğu kızıl şahin, tedaviye alındı.

06.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:16

Tarlada yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, çiftçinin tarlada yaralı bulduğu kızıl şahin, tedaviye alındı.

Bolvadin'de, çiftçi Hüseyin Değirmen tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Veteriner Hüseyin Altınok tarafından muayene edilen kızıl şahinin kanadının kırık olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından kızıl şahin, önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne ardından da Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürüldü. Kızıl şahin, AKÜREM'deki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AFYONKARAHİSAR Tarlada yaralı bulunan kızıl şahine tedavi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bolvadin, Güncel, Haber

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