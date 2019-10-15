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Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan (39), aracında ölü bulundu.

15.10.2019 12:57Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan (39), aracında ölü bulundu.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Arif Alpaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan, son 2 yıldır da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



TEM Otoyolu, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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