Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|29,00
|29,00
|Sığır eti
|HTS
|20,60
|25,00
|Kemiksiz et
|HTS
|41,00
|41,00
|Karkas et
|HTS
|28,00
|28,00
|Pastırma
|HTS
|53,00
|103,50
|Kavurma
|HTS
|65,00
|78,20
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,00
|Arpa
|HTS
|1,02
|1,02
|Beyaz haşhaş
|HMS
|8,50
|8,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyonkarahisar