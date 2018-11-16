16 Kasım 2018, 15:13
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS29,0029,00
Sığır eti HTS 20,6025,00
Kemiksiz et HTS 41,0041,00
Karkas et HTS 28,00 28,00
Pastırma HTS 53,00 103,50
Kavurma HTS 65,00 78,20
Buğday HMS 1,00 1,00
Arpa HTS 1,02 1,02
Beyaz haşhaş HMS 8,508,50
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Afyonkarahisar
16 Kasım 2018 Cuma 15:13