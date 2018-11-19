Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,50
|74,75
| Kuzu eti
|HTS
|47,00
|47,00
|Pastırma
|HTS
|66,50
|120,48
|Kavurma
|HTS
|56,00
|78,60
|Buğday
|HMS
|0,82
|0,90
|Kırık buğday
|HTS
|1,08
|1,08
|Arpa
|HMS
|0,80
|0,86
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kuzu,Afyonkarahisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:50