19 Kasım 2018, 13:50
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS31,5074,75
Kuzu etiHTS 47,0047,00
Pastırma HTS 66,50120,48
KavurmaHTS 56,00 78,60
BuğdayHMS 0,82 0,90
Kırık buğdayHTS 1,08 1,08
Arpa HMS 0,80 0,86
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Kuzu,Afyonkarahisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:50