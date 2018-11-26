Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,68 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,68
|40,00
|Karkas et
|HTS
|23,00
|29,00
|Kırıntı et
|HTS
|19,00
|23,00
|Salam
|HTS
|17,16
|17,16
|Sosis
|HTS
|12,94
|19,94
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyonkarahisar
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:38