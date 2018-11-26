26 Kasım 2018, 14:38
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,68 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,68 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Kemiksiz et HTS31,6840,00
Karkas etHTS 23,0029,00
Kırıntı et HTS 19,0023,00
SalamHTS 17,16 17,16
SosisHTS 12,94 19,94
BuğdayHMS 1,00 1,30
Arpa HMS 1,00 1,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Afyonkarahisar
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:38