06 Aralık 2018, 13:12
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana karkas kesim HTS28,0028,50
BuğdayHMS 0,901,30
Kırık buğdayHTS 0,950,95
Buğday unu HTS 1,06 1,94
KepekHTS0,861,17
RazmolHTS 0,711,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Afyonkarahisar
06 Aralık 2018 Perşembe 13:12