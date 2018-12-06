Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar
Ticaret Borsasında dana karkas kesimin kilogramı en düşük 28 lira, en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana karkas kesim
|HTS
|28,00
|28,50
|Buğday
|HMS
|0,90
|1,30
|Kırık buğday
|HTS
|0,95
|0,95
|Buğday unu
|HTS
|1,06
|1,94
|Kepek
|HTS
|0,86
|1,17
|Razmol
|HTS
|0,71
|1,10
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyonkarahisar
06 Aralık 2018 Perşembe 13:12