10 Aralık 2018, 15:01
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,75 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS27,0031,75
Kemiksiz etHTS 32,0073,00
Karkas et HTS25,5028,00
Kırıntı et HTS 14,0015,00
Döner etiHTS30,0030,00
BuğdayHMS 1,001,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili Afyonkarahisar
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:01