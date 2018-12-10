Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 31,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|27,00
|31,75
|Kemiksiz et
|HTS
|32,00
|73,00
|Karkas et
|HTS
|25,50
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|14,00
|15,00
|Döner eti
|HTS
|30,00
|30,00
|Buğday
|HMS
|1,00
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyonkarahisar
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:01