Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.
09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|65,49
|65,49
|Karkas et
|HTS
|31,00
|33,00
|Arpa
|HMS
|1,42
|1,45
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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