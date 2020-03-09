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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.

09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 65,49 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
65,49
65,49
Karkas et
HTS
31,00
33,00
Arpa
HMS
1,42
1,45
Buğday
HMS
1,15
1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Ekonomi
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