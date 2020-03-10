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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.

10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
39,60
44,50
Karkas et
HTS
30,99
30,99
Arpa
HMS
1,10
1,40
Buğday
HMS
1,54
1,76
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Ekonomi
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