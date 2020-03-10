Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.
10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 39,60-44,50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|39,60
|44,50
|Karkas et
|HTS
|30,99
|30,99
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,54
|1,76
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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