Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.
12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|34,00
|35,00
|Karkas et
|HTS
|28,50
|33,00
|Mısır
|HTS
|1,25
|1,25
|Soya
|HTS
|2,46
|2,82
Kaynak: AA
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