Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Afyonkarahisar Ticaret Borsası - Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.

12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
34,00
35,00
Karkas et
HTS
28,50
33,00
Mısır
HTS
1,25
1,25
Soya
HTS
2,46
2,82
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi Ekonomi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Ekonomi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Ekonomi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Ekonomi
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Ekonomi
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Ekonomi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz