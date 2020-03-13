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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-92 liradan satıldı.

13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:16
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 34-92 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
34,00
92,00
Karkas et
HTS
25,50
34,00
Arpa
HMS
1,25
1,30
Buğday
HMS
1,45
1,45
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Ekonomi

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