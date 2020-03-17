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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.

17.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Karkas et
HTS
25,00
36,20
Kuzu eti
HTS
48,00
48,00
Arpa
HMS
1,00
1,40
Buğday
HMS
1,50
1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Kuzu, Ekonomi

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