Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
17.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:18
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 25-36,20 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|25,00
|36,20
| Kuzu eti
|HTS
|48,00
|48,00
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,75
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Ekonomi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları