Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
19.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|37,00
|78,00
|Dana eti
|HTS
|35,82
|35,82
|Sığır eti
|HTS
|30,95
|30,95
|Karkas et
|HTS
|29,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,50
|1,50
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA