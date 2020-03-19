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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

19.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:36
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
37,00
78,00
Dana eti
HTS
35,82
35,82
Sığır eti
HTS
30,95
30,95
Karkas et
HTS
29,00
29,00
Buğday
HMS
1,50
1,50
Arpa
HMS
1,10
1,30
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Ekonomi

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