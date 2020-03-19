Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

37,00

78,00

Dana eti

HTS

35,82

35,82

Sığır eti

HTS

30,95

30,95

Karkas et

HTS

29,00

29,00

Buğday

HMS

1,50

1,50

Arpa

HMS

1,10

1,30



Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA