Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.
20.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|22,00
|34,75
|Buğday
|HMS
|1,32
|1,90
|Arpa
|HMS
|1,30
|1,40
|Mısır
|HMS
|1,30
|1,40
|Yumurta
|HTS
|0,60
|0,67
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi