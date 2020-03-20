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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.

20.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:10
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Karkas et
HTS
22,00
34,75
Buğday
HMS
1,32
1,90
Arpa
HMS
1,30
1,40
Mısır
HMS
1,30
1,40
Yumurta
HTS
0,60
0,67
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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