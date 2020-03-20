Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

22,00

34,75

Buğday

HMS

1,32

1,90

Arpa

HMS

1,30

1,40

Mısır

HMS

1,30

1,40

Yumurta

HTS

0,60

0,67



Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 34,75 liradan satıldı.ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA