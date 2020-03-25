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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.

25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
35,00
41,00
Karkas et
HTS
25,00
34,00
Buğday
HMS
1,50
1,76
Arpa
HMS
1,30
1,35
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Ekonomi

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