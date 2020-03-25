Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

35,00

41,00

Karkas et

HTS

25,00

34,00

Buğday

HMS

1,50

1,76

Arpa

HMS

1,30

1,35



Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 35,00 lira, en yüksek 41,00 liradan satıldı.ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:HTS: Hazır Tacir Satış TesciliHMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA