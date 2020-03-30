Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34-38 liradan satıldı.
30.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:30
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) karkas etin kilogramı 34-38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|34,00
|38,00
|Mısır
|HTS
|1,25
|1,25
|Arpa
|HMS
|1,50
|1,50
|Buğday
|HMS
|1,55
|1,72
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA