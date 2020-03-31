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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-38 liradan satıldı.

31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:24
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 35-38 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
35,00
38,00
Karkas et
HTS
24,75
34,50
Nohut
HTS
5,00
5,00
Buğday
HMS
1,72
1,72
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Ekonomi
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