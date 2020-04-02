Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.
02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|47,00
|Karkas et
|HTS
|31,00
|38,50
|Arpa
|HTS
|1,28
|1,28
|Buğday
|HTS
|1,50
|1,55
Kaynak: AA