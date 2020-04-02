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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:56
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı 44-47 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
44,00
47,00
Karkas et
HTS
31,00
38,50
Arpa
HTS
1,28
1,28
Buğday
HTS
1,50
1,55
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Ekonomi
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