24 Mart 2019, 23:59
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Afyonkarahisar Tır'la Kamyon Çarpıştı, Patates Çuvalları Yola Saçıldı

Tır'la kamyon çarpıştı, patates çuvalları yola saçıldıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tır'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı.

Tır'la kamyon çarpıştı, patates çuvalları yola saçıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tır'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı. Kazada 1'i Makedon 2 şoför yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı yakınlarında meydana geldi. Rampa çıkan Fahri Özgür'ün kullandığı 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyonla, Makedonya uyruklu Gligor Fılov'un kullandığı GE 4221 AB plakalı boş Tır çarpıştı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, Tır'ın ön kısmında büyük hasar meydana geldi.

Kazada yaralanan iki şoför olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrası yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, temizlik işçileri ve itfaiyenin çalışması, kazaya karışan araçlar ve yola dökülen patates çuvallarının kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı. Afyon, Sandıklı, Güncel
Kaynak: DHA