Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi - Haberler

Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi

Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisiKoronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye karayollarının en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar trafiğinde azalma gözlendi.

23.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:47
Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye karayollarının en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar trafiğinde azalma gözlendi.
Karayollarının kesişme noktasında bulunan ve günde 90 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar'daki trafik yoğunluğu, koronavirüs önlemlerinin ardından ciddi oranda azaldı. Normal günlerdeki günlük araç yoğunluğu bayramlarda 4 katına kadar çıkaran Afyonkarahisar'da Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları, termal ve SPA merkezlerinin kapanması, restoran ve dinlenme tesislerinde paket servis uygulamaları, seyahat eden vatandaş sayısında azalmaya neden oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında 5 kilometre uzunluğundaki araç kuyruklarının oluştuğu Afyonkarahisar- İzmir karayolundan 300 bin araç geçişi yaşanırken koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirlerin ardından gün boyunca geçen araç sayısı 21 bine kadar düştü. Geçiş yapan araçların çoğunluğunu şehirlerarası otobüsler oluştururken, en çok geçiş yapan araçlar ise yük kamyonları. Otomobil sayısının ise oldukça düşük olduğu görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Afyon, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkan Sandıkçı: "Virüse karşı tüm önlemleri alıyoruz" - Haber Amasya'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Haber Uçak kazası soruşturmasında tutuklanan kaptan pilota "ev hapsi" koşuluyla tahliye - Haber Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi - Haber PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading