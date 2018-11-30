Afyonkarahisar Trafik Kazaları Mobese Kameralarında

Afyonkarahisar
'da, kentin çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
, kent genelinde son 9 ayda MOBESE kameralarına yansıyan kazalara ait görüntüleri paylaştı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazalarda, sürücülerin yanı sıra yayaların da trafikte ne kadar dikkatsiz olduğunu gözler önüne serdi. Battalgazi
ile Osmangazi
mahalleleri arasından geçen çevre yolunda kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği ve otomobilin takla atıp şarampole devrildiği görülüyor.
KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Diğer bir görüntüde ise Gümüşkent
Kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, yeşil ışıkta geçen bir kamyonete yandan çarpıyor. Fatih
Kavşağında meydana gelen kazada ise yine sürücü kırmızı ışık ihlali yapıyor. Hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpışıyor. Devamında araç, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak devriliyor. Aynı kavşakta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil ise kamyonete çarparak kavşağın soluna dönüyor. Organize Sanayi Bölgesi
Kavşağında ise trafik ışıklarında duran bir otomobile arkadan hızla gelen başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.
OTOMOBİL İŞARET LEVHASINA ÇARPTI Ahmet Necdet Sezer
(ANS) Kampüsü Veterinerlik Fakültesi Kavşağında da bir otomobilin trafik levhasına çarptığı görülüyor. Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise sol tarafa dönen otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüyor.
YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI Şuhut
Kavşağından hızla geçen hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anı da görüntülerde yer alıyor. Jandarma
Kavşağında ise yolun karşına geçmeye çalışan bir kişiye, araçlara yeşil ışık yanmasıyla bir anda hareket eden hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sırt üstü düşen yaya, hemen kalkıyor.