Afyonkarahisar türk mühendislerinin tasarladığı insansız kara taşıtı kar küreyip, testten geçti

Türk mühendislerinin tasarladığı insansız kara taşıtı kar küreyip, testten geçti

AFYONKARAHİSAR'da tarım makineleri üreten bir firma tarafından 27 farklı aparat kullanılabilen ve 1 kilometre uzaktan kumanda edilebilen insansız kara taşıtı üretildi. Taşıt, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından kar kürüme çalışmasında test edildi.

Afyonkarahisar'da tarım makinesi üretimi yapan firmanın sahibi yüksek makine mühendisi İbrahim Savrukoğlu ve 10 mühendis arkadaşı tarafından üretimi 2017 yılında tamamlanan insansız kara taşıtı teste tabi tutuldu. Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve kar kürümeden, mayın arama işlemine kadar 27 farklı alanda işlev görebilecek şekilde tasarlanan makine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından test edildi.

'İNŞALLAH BİR BAŞLANGIÇ OLUR'

Test sırasında kar kürüme işlemi yapan aracı kumanda eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, testin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Afyonkarahisarlı genç müteşebbisler tarafından üretilen insansız kara taşıtını beğendiğini ve belediyeler için faydalı olacağını belirten Başkan Zeybek, "Geçen cumartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın, Afyonkarahisar'ı ziyareti sırasında aynı zamanda belediye meclis üyemiz olan sanayicimiz Bahattin Savrukoğlu'nun evladının imal etmiş olduğu bu kara taşıtını da bakanımıza göstermiştik. İnsansız kara taşıtı uzaktan kumanda edilebilen ve 1 kilometre menzilde kumandayla hareket ettirilebilme kabiliyeti var. Gece yarısı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışını da fırsat bilerek bugün bu aracın kar kürüme işinde de kullanılabileceğini düşünerek test yapmak istedik. İnsansız kara taşıtının imalatını yapan İbrahim Savrukoğlu ve arkadaşları ile birlikte test ediyoruz. Belediyelerin özellikle dar alanlarda ve sokaklarda rahatlıkla kar kürüme işinde kullanabileceği bir makine. Bu insansız kara taşıtını imal eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Afyonkarahisar'dan böyle müteşebbis gençlerimizin çıkması bizler ve ilimiz için gurur vesilesi. İnşallah bu makine bir başlangıç olur. Gençlerimize güveniyorum daha iyilerini de yapacaklarından şüphem yok. Afyonkarahisar Belediyesi olarak ilerleyen zamanlarda makine parkımıza bizde dahil edebiliriz. Sonuç itibariyle yerli ürünümüz" dedi.

'TAMAMEN YERLİ MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI'

Firma sorumlusu İbrahim Savrukoğlu da aracın üretim sürecini ve özelliklerini anlattı. Savrukoğlu, şöyle dedi:

"Ben makine yüksek mühendisiyim ve bu aracı Türk mühendisler olarak tasarladık. Elektronik, mekatronik farklı alanlardan yaklaşık 10 kişilik bir mühendis kadromuz var. Biz Türk mühendislerinin Türk sanayisinin istediğinde neler başarabileceğini göstermek istedik. Bu alanda bir benzeri olmayan bir ürün çıkarmak istedik. Bunun meyvesi olarak bu araç çıktı. Araç dizel motora sahip, yaklaşık 1 kilometre öteden kontrol edebiliyoruz ve tamamen otomatik vitesli yani hızın gerektirdiği yerde hız torkun gerektirdiği yerde tork ve otomatik vites gibi belli kademler yok. Tamamen sonsuz kademede. Bu da farklı bir yenilik aslında. Diğer taraftan 45 derece eğime tırmanabilme kabiliyeti var. Bu tarz araçlarda bu maksimum sınır demektir ve bu sayede insanın hayatının tehlikeli olduğu ve iş güvenliğinin maksimum olması gerektiği yerlerde örneğin savunma sanayi alanında, yüksek eğimli tarım arazilerinde, mayın temizleme işlerinde iş makinesi anlamında ve hafriyat işlerinde kullanılabilen bir platform yapmak istedik. Bugün bunun meyvesini gördük. Sayın Başkanımızın vesilesiyle bakanımız ziyaret etti. Bakanımızın iyi dilekleri bizim için gurur kaynağı. Bu gurur kaynağıyla daha iyilerini yapmak için çalışacağız. Biz bunu 2017 yılında bitirmiştik prototipini. Geçen 2 yıl süresince tüm koşullarda denemek istedik. Hamdolsun şu an çalışıyor. Kepçe aparatı var. Yaklaşık 27 aparat tasarladık bunun için. Kar üfleme, kar küreme, ön kepçe tarımsal amaçlı, kategori 1'deki bütün tarım makineleri, diğer taraftan mayın temizleme aparatı gibi forklift çatalı gibi birçok aparat tasarladık. Bunlarla kullanılabildiğinde farklı alanlarda güzel işler yapacağını düşünüyoruz."

Kaynak: DHA