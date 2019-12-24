Afyonkarahisar türkülerini, gelecek nesillere aktarıyor

AFYONKARAHİSAR'da mahalli sanatçı Ömer Yarşi (80), şehrin türkülerini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak için Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde öğrenci yetiştiriyor.

Evli ve 3 çocuk babası Ömer Yarşi, 7 yaşında ağabeyinin sazıyla bağlama çalmaya başladı. O günden bu yana sazını elinden düşürmeyen Ömer Yarşi, yaşamı boyunca birçok ödül ve plaket aldı. 10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile ilkokulda birlikte öğrenim gören Yarşi, şimdi Afyonkarahisar'ın kendine has türkülerini gençlik merkezinde gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Halk evlerinde bağlama kursuna giden ağabeyi Ali Yarşi'nin sazını gizli çaldığını belirten Ömer Yarşi evdekilerin bağlama çaldığını öğrenmesinin ardından ağabeyiyle halk evlerine bağlama kursuna gittiğini söyledi. Ömer Yarşi, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınavına girerek 150 kişi arasında birinci olduğunu ve bu yaşına kadara yüzlerce sanatçı yetiştirdiğini söyledi. Afyonkarahisar kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini yaşatmak için ölünceye kadar fahri olarak ücretsiz bu işi yapmaya devam edeceğini vurgulayan Ömer Yarşi, müzik ve musikiyi çok sevdiğini ve severek bağlama çaldığını kaydetti.

'GENÇLİK YİNE ASLINA DÖNÜYOR'

1958 yılında İstanbul Radyo Evi sınavına babasından gizli şekilde giderek kazandığından da bahseden Ömer Yarşi, şöyle konuştu: "Sınava beni ağabeyim gönderdi. Sınavı kazandıktan sonra 3 ay radyo sanatçısı olmak için kurs görmeye başladım. Rahmetli babama 'Senin oğlun çalgıcı olmuş' demişler ve o da bana 'Ya gel evladım ol ya da gelmezsen evlatlıktan reddederim' dedi. Ben de radyo sanatçılığını bırakmak zorunda kaldım. Musiki ve müzik aletleri dükkanı açtım. Bant kayıtları yapıyordum. Afyon'un gelenek ve göreneklerini yaşatmak için fahri olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Şu anda genç neslin bağlamaya hevesli olduğunu görüyorum. Fakat internet, bilgisayar, cep telefonları olunca çocuklardaki heves azaldı. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi gibi yerlerde açtığımız kurslara da yoğun talep var. Gençlik yine aslına dönüyor. Türkülerimiz ve halk oyunlarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 70 yıldır bağlama çalıyorum."