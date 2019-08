AFYONKARAHİSAR Üreticiler haşhaş kapsülü alımından dertli

Üreticiler haşhaş kapsülü alımından dertliAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği tarafından haşhaş kapsülü alımları devam ederken, üreticiler yoğunluk ve alımların yavaşlığından yakındı.Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkeziyle köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye devam ediyor. 3 ilçeden toplam 1900 ton normal, 295 ton geleneksel haşhaş kapsülü alımı bekleniyor. Üreticiler alımda oluşan yoğunluktan, az işçi çalıştığı için alımların yavaşlığından ve sıra karışıklığından dert yandı. Üreticileri ziyaret eden Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yetkililerin bir an önce sıkıntıyı gidermeleri gerektiğini söyledi.Özcan Görgün, "İçeride 3 personel var. Bekliyoruz hala. İçeriye giren traktör 2 ya da 3 saatte çıkamıyor. Bir de içerisi boş, bizim traktörleri dışarıda bekletiyorlar. Traktörleri içeriye tek sıra halinde alsalar hiç olmazsa içeride ne olup bittiğini biliriz. Üreticilerimiz de arkadan geliyor sırası yokken öne geçiyor" dedi.Akin köyünden üretici Yakup Günaşık, "Sabah erken saatlerde gelmemize rağmen buradaki karışıklıktan dolayı sıramı bilmiyorum. Bizden sonra gelenler önümüze geçiyor. Buraya gelen üreticiye sıra vermeleri gerekir. Fiş ya da bir kağıt yani sıra numarası verseler bu karışıklık olmayacak. Şuraya bir A-4 kağıdı ile tükenmez kalem koymak zor mu? O kağıt ve kalemi koysalar her gelen o kağıda ismini yazsa sıra kendiliğinden oluşur. Bize diyorlar 'Siz kendiniz ayarlayın' buradaki vatandaş kendisi nasıl ayarlasın. Daha düzenli ve sistemli alınmalı" diye konuştu.Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da şöyle dedi:"Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin, üreticinin kara gün dostudur. Bu tip sıkıntıları üreticimize yaşatmaması lazım. Yetkililerin bu durumu bir an önce çözmesini ve üreticilerimizi rahatlatması gerekir. Bu tip konularda üreticilerimizin her zaman yanında olarak konunun da takipçisi olacağız."