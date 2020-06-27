AFYONKARAHİSAR Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaAfyonakarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50
Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Afyonakarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında Bolvadin'e bağlı Kurucaova köyünde bir bahçede iki şüphelinin dolaştığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Y.B. ve A.A. gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasının ardından bahçeye gizlenmiş 12 ayrı kesilmiş hap ve 2 ayrı poşette toz halinde toplam 80,55 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. AFYONKARAHİSAR Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Bolvadin, Güncel, Haber

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