Afyonkarahisar vali tutulmaz her alanda çaba gösteriyoruz

Vali Tutulmaz Her alanda çaba gösteriyoruzAfyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, jandarma ve polisin geçen yıl yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verirken, İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz dedi.Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılında jandarma ve emniyet görev alanlarında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da hazır bulundu. Emniyet ve asayişin toplumun olmazsa olmaz ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın asayiş ve huzurun en iyi olduğu illerden biri olduğunu kaydetti. Vali Mustafa Tutulmaz, 2018 yılında toplamda 21 bin 695 olay yaşanırken, 2019 yılında 22 bin 368 olay yaşanmıştır. Asayiş olaylarında ise 2018 yılında 19 bin 809 olay yaşanırken, 2019 yılında bu rakam 20 bin 254 olmuştur. Terör olaylarına baktığımızda yüzde 40'lık bir azalış söz konusu. Trafik olaylarında yine yüzde 4'lük azalış var. Yıl boyunca yapılan başarılı operasyonları basınla paylaştık. 2019 yılında 188 basın açıklamasıyla basını bilgilendirdik dedi.Asayiş olaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aktaran Vali Mustafa Tutulmaz, Kişilere karşı işlenen tehdit, hakaret, taciz gibi olaylarda yüzde 4'lük bir artış var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplamda yüzde 9 bir azalış var. Millete karşı işlenen suçlarda yüzde 10 azalış, kabahatlerde yüzde 4 artış, aydınlatılan olaylarda yüzde 5'lik artış, faili meçhullerde yüzde 16'lık azalış, kasten öldürme olayları toplamda 21 iken 29 olmuş, cinsel taciz ve taciz olaylarında yüzde 14'lük bir artış var. Hayvan hırsızlığında yüzde 52 azalış, evden hırsızlık olaylarında yüzde 20, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 8'lik azalış var. Haberleşme ve enerji nakil kablosu çalınması olaylarında yüzde 58'lik azalış mevcut. Otodan hırsızlık olayları yüzde 25 azaldı. Kapkaç- yağma olayları yüzde 8, yankesicilik olaylarında yüzde 60 azalma söz konusu diye konuştu.SİLAH VE KESİCİ ALETLER ELE GEÇİRİLDİAsayiş olaylarında yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen malzemeler hakkında da bilgiler veren Vali Mustafa Tutulmaz, şunları söylediBu yaşanan olaylarda ele geçirilen malzemelere bakıldığında ise tabanca sayısı 282'ye ulaşmış, yüzde 38'lik bir artış var. Av tüfeği 490. 2018'e göre yüzde 23'lük bir azalış var. Kurusıkı tabancada da yüzde 11'lik artış var. Afyonkarahisar'da bıçak ve diğer kesici alet taşımada bir alışkanlık var. Son 2 yılda yapılan çalışmalar ile bu oran azaltıldı. Yüzde 49'luk bir azalış var.KAÇAKÇILIK OLAYLARINDA DA ÖNEMLİ BİR BAŞARI VARKaçakçılık olaylarında önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Vali Mustafa Tutulmaz, Uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığıyla yasa dışı ekim olaylarında yüzde 7'lik yakalama artışı, organize suçlarda yakalama oranında yüzde 17'lik artış, silah ve mühimmat kaçakçılığında yakalama olaylarında yüzde 75 artış, petrol piyasası kanuna muhalefetten yakalama olaylarında başarı oranında yüzde 28'lik bir artış var. Akaryakıt kaçakçılığı, tabanca, av tüfeği yakalama olaylarında önemli başarılar elde edildi dedi.YOL ARAMALARINDA DAHA ÇOK SKUNK ELE GEÇİRİLDİElde edilen uyuşturucu madde miktarları hakkında bilgi veren Vali Tutulmaz, Bilhassa esrarda ele geçirilen artış oranı yüzde 595. Uyuşturucu ile ilgili bu oranların çoğunluğu yol üzerinde geçen araçlarda yapılan incelemeler ve kaçak ekimlerle ilgili tespit edilen miktarlardır. Ecstasy ele geçirilmesi olaylarında yüzde 30'luk artış, sentetik ecza yakalanmasında yüzde 95'lik azalış var. Tarihi eser kaçakçılığında yüzde 28 artış, izinsiz haşhaş ekimlerinin yakalanması olaylarında yüzde 69'luk artış, skunk uyuşturucu maddesini yol üzeri aramalarda bu yıl çok fazla yakaladık. Bu yakalama olaylarında yüzde 2426'lık bir artış var. Eroin yakalanmasında da yüzde 154'lük artış söz konusu diye konuştu.'UYUŞTURUCU İLE KARALI MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Uyuşturucuyla mücadelenin süreceğini kaydeden Vali Tutulmaz, şunları söylediUyuşturucuyla mücadelede kararlı bir duruş sergiliyoruz. Bu rakamlarda ilimizi doğrudan etkileyen operasyonlar ve yol üzerinden geçerken yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler mevcut. Doğrudan etkileyen operasyonlar özellikle sokak satıcılarına yönelik olanlar. Bugüne kadar jandarma ve emniyetimiz sokak satıcılarına yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlar başarılı bir yol aldığımızı gösteriyor. 2020 yılında da kararlı tavrımız devam edecek.TRAFİK KAZALARITrafik durumuyla ilgili verileri de paylaşan Vali Mustafa Tutulmaz, 2019 yılı rakamlarına bakıldığında, ölümlü kaza sayısı jandarma bölgesinde 18 iken, 11'e düşmüş, yüzde 39'luk bir azalma var. Emniyet bölgesinde 26 iken, 19'a düşmüş, yüzde 27'lik bir azalış var. Toplamda ise 44 olan rakam, 30'a düşmüş, yüzde 32'lik bir azalma söz konusu. Yaralamalı kaza sayısında ise jandarma ve emniyet bölgesinde toplamda yüzde 6'lık bir azalış var. Ölü sayısı ise 2018 yılında 83 iken 2019 yılında 41'e düşmüş. Yüzde 35'lik azalış mevcut. Yaralı sayısında da toplamda yüzde 8'lik bir azalış var. Kontrol edilen araç sayısında yüzde 46'lık, ceza uygulanan araç sayısında yüzde 39'luk, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 22'lik artış, alkolden işlem yapılan sürücü sayısı 2018'de 958 iken, 2019'da 1398 olmuş. Burada da yüzde 46'lık artış var. Sürücü belgesi alınan sürücü sayısında toplamda yüzde 25 azalış var. 2020 yılında da çalışma ve gayretlerimiz devam edecek. İddiamız Afyonkarahisar'ın en huzurlu illerden birisi olması. Her alanda çaba gösteriyoruz. Son 2 yılda eğlence ve düğünlerde silahla havaya ateş açılmasının azalması gibi olumsuz olan her durumda çalışmalarımız devam edecek.Vali Mustafa Tutulmaz konuşmasının ardından soruları yanıtladı.