Afyonkarahisar Validen Bekçilere Uyarı Silahınız Namusunuzdur, Rastgele Yerde Kullanmayacaksınız

Validen bekçilere uyarı Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız Afyonkarahisar
'da göreve başlayan 118 bekçi için düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz
, Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. İlk iş şimdi düğüne gidip silahı gösterme psikolojisinde olacaksınız. Bugüne kadar bu oldu. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız dedi.
Afyonkarahisar'da görev yapacak olan 150 bekçiden 118'i düzenlenen törenle görevlerine başladı. Polisevi'nde yapılan törene Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, emniyet mensupları ve yeni görev başlayacak bekçiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bekçilerin heyecanlı oldukları görüldü.
'BURADAN SİZLERİ UYARIYORUM'
Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, göreve yeni başlayacak olan bekçileri uyardı. Toplumda huzuru güvenlik güçlerinin sağladığını belirten Vali Tutulmaz, Toplumda huzuru bazen güvenlik güçleri bozar. Bunu açık söyleyeyim. Çoğu zaman güvenlik güçleri sağlar huzuru ama bazen de bozar. Köylerde, düğünlerde silah atılıyor biliyorsunuz. Şükür bayağı bir azalttık. Şimdi sizler hepiniz yetkilisiniz, silahlarınızı aldınız. İlk iş şimdi düğüne gidip silahı gösterme psikolojisinde olacaksınız. Ben bunu biliyorum. Bu bir bir daha iki. Bugüne kadar bu oldu. Sizin polis abiniz, uzman çavuş abiniz, jandarma astsubay abileriniz bunları yapmaya çalıştı. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Bunu açıkça söyleyeyim. Hem mesleğinizi kaybedersiniz hem de o silahı bir daha cebinize hiçbir şekilde sokamazsınız. Bugün buradan sizleri uyarıyorum. Silahınız namusunuzdur, rastgele yerde kullanmayacaksınız. Bu tür bir şeyle benim karşıma geldiğiniz zaman kesinlikle cezanın en ağırını verileceğini ifade etmek istiyorum dedi.
'MENFAAT TATLI GELİR'
Devletin bekçilere verdiği yetkileri kesinlikle kişisel çıkarları için kullanamayacaklarını belirten Tutulmaz, Kesinlikle yetkilerinizi kişisel bir şey için kullanmayacaksınız. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Sokakların güvenliği sizden sorumlu olacak. Bunu yaparken kişisel ilişkilere girmeyeceksiniz. Kişisel menfaatlere girmeyeceksiniz. Menfaat tatlı gelir. Filan esnafla, filan iş yeri sahibiyle ilişki içerisinde olmak tatlı gelir. Buna girdiğiniz zaman görevinizi yapmazsınız. Kesinlikle vatandaşla ilişkilerinizde hep bir mesafe koyacaksınız. Bu mesafe iş ilişkilerinde olacak. Bu mesafe üstten bakma anlamında değil. Onu da söyleyeyim. Mesafe koyacaksınız derken kendinizi en üstte ayrı bir havada görmeyeceksiniz. Vatandaşa her zaman yardımcı olacaksınız. Onların problemlerini çözmeye onlarla iyi ilişki içerisinde olmaya özen göstereceksiniz. Menfaat ilişkileri olabilecek olanlarla kesinlikle belli bir mesafeyi kuracaksınız diye konuştu.
'İŞ YERİ SAHİPLERİYLE İÇLİ DIŞLI OLMAYIN'
İş yeri sahipleriyle mesafelerini iyi korumaları gerektiğini vurgulayan Vali Tutulmaz, şöyle devam etti
Örneğin gece kontrol etmeniz gereken son kapanış saati olan yerler vardır. Bu yerlerin sahipleriyle kesinlikle samimiyet içerisinde olmayacaksınız. O ilişkiler başka şeyleri beraberinde getirir. Yani filan kahvede bir kahve 24.00'de kapanacaksa kahvenin sahibiyle siz içli dışlıysanız ya da filan yerde umumi açık alkollü bir lokanta eğlence yeri ve benzeri bunların sahipleriyle içli dışlı olursanız kesinlikle kaybeden siz olursunuz. Bunu açıkça söyleyeyim. Soruşturmalar olur, yer değişiklikleri olur. Bir adım ötesi de görevinize son verilme olur. Buradan açıkça ifade ediyorum. Hayatınızda başarılı olabilmeniz için iş ilişkisi içerisinde olduğunuz kişilerle belirli bir mesafeyi korumanız gerekir. Onlarla içli dışlı olamazsınız. Onlarla dışarıda birlikte gezemezsiniz. Onların bulunduğu yerlere gidip oturamazsınız. Bunu açık söylüyorum. İlk günden ben testiyi kırmadan önce dövme taraftarıyım. Testi kırıldıktan sonra dövmememizin bir anlamı yok. Biz ilk günden her şeyi söyleyeceğiz. Yeni bir göreve başlıyorsunuz. Bunlara dikkat edeceksiniz.
'GAYRİMEŞRU İLİŞKİ İÇERİSİNDE OLMAYIN'
Gayrimeşru ilişkiler içerisine girmemeleri konusuna bekçileri uyaran Vali Tutulmaz, şöyle dedi
Bir diğer husus kız meselesi arkadaşlar. En fazla güvenlik güçlerinin başını ağrıtan şeylerden birisi de budur. Gayrimeşru bir ilişki içerisinde kesinlikle bir güvenlik görevlisi olamaz. Bekçiler hiç olmaz. Sokaklar size emanet. Gayrimeşru ilişkiler içerisinde olursanız ondan sonra başınız en fazla sizin ağrır. Önce devletin başı ağrır, devlete itibar azalır inşaların gözünde. 'Ya bunlar neden böyle yapıyor' der vatandaş önce söyleyemez biraz halktan dedikodular başlar. Devletin saygınlığı düşmeye başlar. Onun kokusu zamanla yukarılara çıkar tabii. Bu konuda devletin itibarını sarsmaya bizim hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu konularda kesinlikle duyarlı olacağız.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA