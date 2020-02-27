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Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

27.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:44Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'dan, Sandıklı'da şehit ailelerine ziyaret
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, eşi Fatma Tutulmaz ile birlikte sırasıyla ilçede yaşayan şehit İbrahim Çetin, şehit Gökhan Orhan ve şehit Yaşar Özlem'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.
Ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Tutulmaz, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, vatanın ve milletin bütünlüğünü korumak adına canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Şehitlere olan vefa borcunu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Tutulmaz, "Bu anlamda her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehit yakınları, bize şehitlerimizin emanetidir. Biz de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehit aileleri hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler. Çünkü onlara kapımız ve gönlümüz her zaman açıktır." dedi.
Vali Tutulmaz'a ziyaretlerinde, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi Reyhan Tortop da eşlik etti.

Mustafa Tutulmaz, Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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