Afyonkarahisar Yatalak Geldiği Huzurevinde İkinci Baharını Yaşıyor

Afyonkarahisar
'da yalnız oturduğu evde bir yıl önce yatalak hale gelen Ramazan Eriş (74) komşularının Alo 183 Hattı'na yaptığı ihbar üzerine huzurevine getirildi. Burada 8 ay yatağa bağımlı şekilde tedavi gören Ramazan Eriş, sağlığına kavuştu. Yeniden ayağa kalkan Ramazan Eriş, huzurevinde ikinci baharını yaşıyor.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesine bağlı Hacıbeyli
köyünde eşi ve kızını kaybettikten sonra tek başına oturan Ramazan Eriş, yaklaşık bir yıl önce rahatsızlandı. Kendisine bakan kimse olmayınca yatalak hale gelen Ramazan Eriş'e komşuları sahip çıktı. Bir hafta evlerinde kaldığı komşuları Ramazan Eriş için Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayıp, yardım istedi. İhbarı değerlendiren müdürlük hemen harekete geçerek Ramazan Eriş'i, Afyonkarahisar Valiliği Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
HUZUREVİNİN EN SEVİLEN SİMASI OLDU
Yatalak olarak huzurevine getirilen Ramazan Eriş'e başta sağlık çalışanları olmak üzere huzurevi personeli özel ilgi göstererek ayağa kaldırdı. Huzurevinde 8 ay yatağa bağlı şekilde kalan Ramazan Eriş, tedaviye cevap vermesinin ardından kendini toparlayarak yürümeye başladı. Kısa sürede ihtiyaçlarını da giderebilecek hale gelen Ramazan Eriş, sağlığına kavuştu. Takım elbisesi ve kravatını çıkarmayan Ramazan Eriş, huzurevi sakinlerinin de neşe kaynağı oldu.
'BANA SAHİP ÇIKTILAR'
Vaktinin çoğunu kendisi gibi huzurevinde kalanlarla geçiren Ramazan Eriş, en çok Türk Sanat Müziği dinlemeyi sevdiğini söyledi. Hayatından memnun olduğunu anlatan Ramazan Eriş, bir yıl önce geldiği huzurevinde 8 ay yatalak olarak kaldığını aktardı. Huzurevi çalışanlarının kendisine iyi bakarak ayağa kaldırdığını kaydeden Eriş, Burada bize iyi bakıyorlar. Yiyoruz, içiyoruz ve yatıyoruz. Görevliler bana iyi bakıyor. Allah onlardan razı olsun. Eşim ve çocuğum öldü. Kimsem olmayınca yalnız kaldım. Yatalak olarak 6 gün köyde Osman Aytekin
'in evinde kaldım. O da benim durumumu buraya bildirmiş. Buradakiler yanıma gelmişler beni köyden alıp buraya getirdiler. Burada 8 ay boyunca yatalak olarak kaldım ve kendimi bilmedim. Burada bana baktılar ve ayağa kaldırdılar. Bana sahip çıktılar. Bakacak kişisi olmayanlara da huzurevine gelmelerini tavsiye ederim. Burada iyi bakıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim dedi.
'ALO 183 HATTI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na engelli, çocuk, kadın, yaşlı gibi acil durum ihbarlarının yapıldığını söyledi. Alo 183 Hattı'nın bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini aktaran İnan, şöyle konuştu
Buradaki vakalar gerekli değerlendirmeler sonrasında İl Müdürlüğümüze iletilmektedir. İl Müdürlüğümüz de 24 saat cevap vermiş olduğu hat üzerinden gerektiğinde acil müdahale ekiplerimizle ve gerektiğinde mesai içerisinde değerlendirmeler ve müdahaleler yapmaktadır.
'ŞİMDİ KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR'
Ramazan Eriş'in durumunun da Alo 183 Hattı'na bildirildiğini ve durumunun iyi olmadığı konusunda ihbar aldıklarını vurgulayan Zekai İnan, ihbarın ardından harekete geçerek Eriş'e kısa sürede ulaşıp, huzurevine getirdiklerini anlattı. İnan, şöyle devam etti
Ramazan amcamızla ilgili rehabilitasyon süreci huzurevi çalışanları ve idaremiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2018 yılı içerisinde valilik oluru ile 49 yaşlı vatandaşımız huzurevine alınmış ve hayatlarına bir dokunuş sağlanmıştır. Diğer kadın, çocuk ve engelli bireylerde de kurumlara aldığımız ve ekonomik destek gibi benzeri desteklerde bulunduğumuz hizmet vakalarımız mevcuttur.
Afyonkarahisar
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:48