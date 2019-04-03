Afyonkarahisar Yerleşim Yerine İnen Kurt Korkuttu

Yerleşim yerine inen kurt korkuttu Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kurt indi. Vatandaşlar arasında korkuya neden olan kurt, uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Sandıklı
TOKİ mevkisinde dün öğle saatlerinde dağlık alandan geldiği tahmin edilen kurt görüldü. Panikleyen çevredeki vatandaşlar durumu zabıta ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bitkin görünen ve aç olduğu tahmin edilen kurdun doğal ortamına tekrar dönmesi için ekipler çaba sarf etti. Kurdun üzerlerine gelmesinden panikleyen bölgedeki vatandaşlar ve ekipler taş atarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurt bölgeden uzaklaşarak doğal ortamına döndü.
Bölgedeki vatandaşlar kurdu uzaklaştırma çabalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntülerde ekipler ve vatandaşların üzerine doğru gelen kurdu bir kişinin taşla uzaklaştırmaya çalıştığı yer aldı.
Zabıta, Sandıklı, Afyon, Güncel
Kaynak: DHA