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Afyonkarahisarlı berberler hizmetlerini askıya aldı

AFYONKARAHİSAR Berberler ve Kuaförler Odası, koronavirüs salgını nedeniyle artırılan korunma tedbirlerine destek vererek, il genelinde hizmetlerini geçici bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

21.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:31
Afyonkarahisarlı berberler hizmetlerini askıya aldı

AFYONKARAHİSAR Berberler ve Kuaförler Odası, koronavirüs salgını nedeniyle artırılan korunma tedbirlerine destek vererek, il genelinde hizmetlerini geçici bir süreliğine askıya aldığını açıkladı.

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası, koronavirüs salgınının yayılmasının ardından halkın sağlığını korumak ve üyelerinin de salgından zarar görmemesi amacıyla hizmetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu. Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu ve esnaflarla yapılan istişarelerin sonunda alınan kararla 23 Mart- 30 Mart tarihlerinde, iş yerlerinin geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Mesleğin 1'nci derecede risk sınıfında olduğu belirtilen açıklamada, "Müşterilerle birebir yakın temas içerisinde bulunmamız sebebiyle hem meslektaşlarımızın ve müşterimizin sağlığı açısından alınan mesleki karar doğrultusunda, 23 Mart Pazartesi- 30 Mart Pazartesi tarihleri arasında iş yerlerinizin geçici bir süreyle kapatılması uygun görülmüştür. Sağlıklı günler dileriz" denildi


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Kaynak: DHA

Etiketler : 23 Mart, Afyon, Güncel

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