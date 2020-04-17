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Afyonkarahisarlı çiftçi düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Afyonkarahisar'a bağlı Nuribey beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Bağdır, üniversitede okuyan oğlu Hasan Bağdır'ın isteği üzerine, düvesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

17.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:40
Afyonkarahisarlı çiftçi düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Afyonkarahisar'a bağlı Nuribey beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Bağdır, üniversitede okuyan oğlu Hasan Bağdır'ın isteği üzerine, düvesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan Bağdır (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonda ve sosyal medyada gördüğü bağışlardan etkilenerek, babası Hüseyin Bağdır'dan düveyi kampanyaya bağışlamasını istediğini söyledi.
Bu isteğini ailesinin de olumlu karşıladığını dile getiren Bağdır, "Onlar da çok sevindi. İyi düşünmüşsün dediler. Beni destekledir." ifadelerini kullandı.
Bağdır, daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini arayarak, ailesinin düvesini kampanyaya bağışlamak istediğini söylediğini aktardı.
"Biz gençler olarak daima milletimizin, devletimizin yanındayız"
Bunun ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'a da ulaştığını belirten Bağdır, şunları kaydetti:
"Vali Bey de sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu. Bize düveyi alacak kişi buldular ve ederinden fazla ücret ödediler. Biz de bu parayı Valilik yetkililerine teslim ettik. Onlar da sağ olsun parayı yatırıp dekontunu verdiler. Böyle bir kampanyaya katkı sunmaktan çok memnun olduk. İhtiyaç sahiplerinin bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidereceğiz. Biz gençler olarak daima milletimizin, devletimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. İnşallah tüm genç arkadaşalarım da milletimizin, devletimizin yanında olmaya devam eder."
Düveyi satın alan Samet Mühsürler ise "Vali Mustafa Tutulmaz bizi arayarak böyle bir bağışın olduğunu söyledi. Biz de düvenin ederinden fazla miktar vererek, kampanyaya destek olmak istedik. Herkesten Allah razı olsun. Böyle insanlar olduğu sürece el ele vererek bu virüs denilen illetten kurtulacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Afyon, Güncel
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