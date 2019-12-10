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Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştı

Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi.

10.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:52Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştı
Afyonkarahisar'da çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın ilçesinde bir özel şirket görevlileri tarafından çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde solucan gübresinin diğer gübrelere göre daha verimli oluşu çiftçilere anlatıldı. Seminer, solucan gübresi üreticisi Alican Gül'ün bilgilendirme konuşması ile devam ederken, seminere katılan çiftçiler de söz alarak konu ile ilgili sorular sordu. Ayrıca seminere katılım sağlayan çiftçilere üretici firma tarafından hediye olarak solucan gübresi verildi.

Solucan gübresi ticareti yapan Alican Gül, konu ile ilgili açıklamalarında, "Afyonkarahisar Çakırköy'de üretime başladık. Amacımız öncelikle ülkemizin topraklarını kurtarmak verilen kimyasallarla, hastalıklarla mücadele etmek. 6 yıldır biz bu işi yapıyor ve Türkiye'nin geneline birçok üreticiye bu solucan gübresini veriyoruz. Buradan çok güzel sonuçlar aldık. Bu sonuçlardan dolayı da Şuhut'ta da faydasını görmek için böyle bir şey yaptık. Daha önce solucan gübresi ile ilgili bilgisi olan çok insanla karşılaştım. Fakat tam olarak içeriğini bilmiyorlar. Solucan gübresi dediğimiz olay solucanın hayvansal ve bitkisel atıkları tüketerek çıkarmış olduğu bir gübre. Bu gübrenin ne faydası var? Şuhut bölgemizde genelde patates, fasulye, mısır üretiliyor. Bunlarda verdiğiniz kimyasal gübrelerle hem organik oranlarını düşürüyor hem de verim her geçen gün azalıyor. Bu sonuçlarda değişik hastalıklar türüyor. Fakat solucan gübresini kullandığınızda kalitesi daha farklı hale geliyor" dedi.

Solucan gübresi üretimi yapan Mehmet Aksoy ise, "Solucan gübresi toprağın ihtiyaç gördüğü bütün mineralleri besin maddelerini içeren bir maddedir. Bugün sadece kimyasal gübre ile toprağın mineral eksikliğini tamamlayabilirsiniz ama bakteri ve canlı organizmalar olarak tamamlayamazsınız. Bunu solucan gübresi yapabiliyor sadece tek başına. Solucan gübresini üretmek biz bir milli görev olarak kendimizde gördük. Çünkü bir milli tank, milli uçak ne kadar önemliyse Türkiye'ye yılda 15 milyon ton kimyasal gübre giriyor. Bunların hepsi de yurt dışına gidiyor bu paraların. Biz bunu burada üretirsek bu paralar tamamen içeride kalacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Solucan gübresi bitkilerin hızla büyümesini çıkan ürünlerin içinde hiç bir kimyasal kalıntı olmadan yetişmesini ve ürün kalitesinin artmasını sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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