Afyonkarahisarlı Gençlerden Erdoğan'a Videolu Doğum Günü Sürprizi

Kaynak: DHA

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum gününü hazırladıkları video ile kutladı. Bedenleriyle kalp figürü ve R.T.E. harflerini oluşturan gençlere eski Bakan ve AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu da eşlik etti.AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Teşkilatı, 26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan başkanlığında 200 genç Kocatepe Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Doğum günü sürprizinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da gençlere eşlik etti. Gençler hazırladıkları görüntülü sürprizde bedenleriyle kalp oluşturup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının baş harfleri olan R.T.E.'yi yazdı. Hazırlanan görüntüde ilk olarak Veysel Eroğlu, Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüz kutlu olsun dedi. Hemen arkasında bulunan 200 genç de hep bir ağızdan Hayırlı uzun ömürler reis diye bağırdı. Erdoğan'ın fotoğraflarının da kullanıldığı görüntünün sonunda Seni çok seviyoruz reis. Sağlıklı mutlu yıllar yazısına yer verildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.İl Gençlik Kolları Başkanı Karahan, Cumhurbaşkanımızın doğum gününü ilk kutlayanlardan olmak istedik. Hızlı ve kısa sürede arkadaşlarımızla bir araya gelerek güzel bir koreografi oluşturduk. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da bize eşlik etti. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Reisimize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz dedi. - Afyonkarahisar