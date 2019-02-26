Afyonkarahisarlı Gençlerden Erdoğan'a Videolu Doğum Günü Sürprizi

Kaynak: DHA

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65'inci yaş gününü, hazırladıkları videoyla kutladı. Bedenleriyle kalp figürü ve RTE harflerini oluşturan gençlere, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da eşlik etti.Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı'nca 26 Şubat 1954'te dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan başkanlığındaki 200 genç, Kocatepe Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Yaş günü sürprizi için AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu da gençlere eşlik etti. Hazırladıkları videoda bedenleriyle kalp oluşturan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri olan RTE yazdı ve ellerindeki cep telefonu ışıklarını açtı.Videoda ilk olarak AK Parti'li Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'm, doğum gününüz kutlu olsun" dedi. Hemen arkasında bulunan 200 genç ise hep bir ağızdan "Hayırlı, uzun ömürler reis" diye bağırdı. Erdoğan'ın fotoğraflarının da kullanıldığı görüntünün sonunda 'Seni çok seviyoruz reis. Sağlıklı mutlu yıllar' yazısına yer verildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.İl Gençlik Kolları Başkanı Karahan, "Cumhurbaşkanı'mızın doğum gününü ilk kutlayanlardan olmak istedik. Hızlı ve kısa sürede arkadaşlarımızla bir araya gelerek, güzel bir koreografi oluşturduk. Sayın bakanımız Veysel Eroğlu da bize eşlik etti. Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz. Reisimize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz" dedi.- Afyonkarahisar