Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi

Afyonkarahisar Maden İhracatının Yıldızları ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali EMİROĞLU, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, ödüle hak kazanan firmaların temsilcileri, sektörel paydaş kurum kuruluşların temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren maden ihracatçıları katıldı.

"İhracatçılarımızı ödüllendirmenin gurunu yaşıyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, tüm davetlilere katılımları için teşekkür ederek "Ekonomimizin daraldığı bir ortamda 'inadına üretim, inadına ihracat' mottosuyla hareket eden ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için çabalayan ihracatçılarımızı motive etmek için ödül törenlerimizi sürdürüyoruz. Bugün, doğaltaşın başkenti konumundaki Afyonkarahisar'da ekmeğini taştan çıkaran bölgesel ihracatçılarımızı ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Madencilik sektöründe ihracatçıları ödüllendirerek son dönemde yaşanan sektörel sorunlara karşı üyelere motivasyon sağladıklarını belirten Kaya, "Sektörün tüm paydaşları olarak tek ses olarak hareket ediyor ve sorunlarımızı çözmek için bir arada çalışıyoruz. Sorunlarımız var; madencilik sektörünün kamuoyunda olumsuz bir algısı var. Ancak bu kötü algı haklı nedenlere dayanmıyor. Çevre duyarlılığına en çok katkı sağlayan sektör olarak bu alanda haksız eleştirilere maruz kalıyoruz. Madencilik sektörünü orman arazilerinin sadece binde 2'sini kullanıyor. Ancak buna karşın çevreye fazlasıyla destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaya'dan 100 bin fidan müjdesi

Kamuoyundaki bu haksız imajı ortadan kaldırmak için gereken çalışmaları yaptıklarını belirten Kaya, başta çevre dostu madencilik, sürdürülebilir madencilik konularında olmak üzere tüm sektörel konuların masaya yatırılacağı 3. Maden Çalıştayı'nın Kasım ayı içinde İzmir'de gerçekleşeceğini ve çalıştay sırasında 1 milyon TL değerinde 100 bin fidan bağışlanacağının müjdesini verdi.

Kalkınma için ihracat şart

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise "Afyon denildiğinde akla gelen en önemli şeylerden birisi madendir. Bunu ihracat rakamlarına bakınca görüyoruz. 2023 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar. 3 yıllık süre içerisinde buna ulaşabiliriz. İnsan gücümüz bilgi ve becerimiz var." şeklinde konuşarak kalkınmanın yolunun ihracattan geçtiğini, madencilik alanında ihracatın durması halinde kalkınmanın duracağını ifade etti. Çevre konusunda gerekli tedbirlerin alındığını ve alınması gerektiğini ifade eden Tutulmaz, "Bu tedbirler alınmalı ancak madenci de madenini çıkarmalı. Kalkınma için bu şarttır, kalkınmış ülkeler madenlerini çıkaran, işleyen ülkelerdir." şeklinde konuştu.

Dinçer: "Maden olmasa hayat olmaz"

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, maden ihracatçılarının izin süreçlerindeki sorunlara değinerek "İzinler konusunda sıkıntılar var, bunlar biraz hafifledi ancak yine de bizi yavaşlatıyor. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz" şeklinde konuştu. Dinçer sözlerini "Mevlüt Başkanımızın da söylediği gibi madenciler hakkında varolan olumsuz algı haklı bir nedene dayanmıyor. Kullandığımız tüm ürünler bir maden ürünü. Maden olmazsa hayat olmaz. Bunu kamuoyuna anlatmamız gerekiyor." şeklinde sürdürdü.

"Sorunları birlikte çözüyoruz"

TÜMMER Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, sektörün tüm paydaşları ile beraber maden sektörünün sorunları ve kamuoyundaki olumsuz algısını gidermek, madencilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirterek bu amaçla hem muhalefet hem de iktidar partileri ile görüştüklerini, Ankara'da sorunlara çözüm bulunması için yapılan çalışmaları aktardı.

TMD Başkanı Ali Emiroğlu bir arada hareket etmenin sorunları aşma noktasında sektörü daha güçlü kıldıklarını ifade etti ve ihracata katkı koyan, ülkemize döviz kazandıran tüm madencilere teşekkür ederek ödül alanları tebrik etti.

TürkEximbank'tan İhracatçıya Destek

Açılış konuşmaların ardından, Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Ferhat Fırat, tarafından Türk Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu kredi ve sigorta fırsatları ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleşti. Ardından İş Stratejisti ve Danışmanı Özgür Baykut'un "Aile İşletmelerinde Yaşanan Deneyimler, Riskler, Önlemler" konulu bir seminer verdi.

Konuşmaların ve sunumların ardından ödül törenine geçildi. 500 bin doların üzerinde ihracat yapan toplam 66 firmaya ödül verilen törende, ilk 3 ihracatçı firma Suayp Demirel, Emek Mermer Sanayi Tic. A.Ş ve Tureks-GM Mermer Granit Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oldu.