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Afyonkarahisarlı muhtarlardan Kumartaşlı'nın takvim açıklamasına tepki

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) Başkanı Suat Uygur, belediye binası önünde kendilerinin olduğunu iddia ettiği takvim dolayısıyla açıklamada bulunan ve belediyenin içerisine siyah çelenk bırakan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Afyonkarahisar Şube Başkanı...

31.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:32Afyonkarahisarlı muhtarlardan Kumartaşlı'nın takvim açıklamasına tepki
Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği (AMD) Başkanı Suat , belediye binası önünde kendilerinin olduğunu iddia ettiği takvim dolayısıyla açıklamada bulunan ve belediyenin içerisine siyah çelenk bırakan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya tepki gösterdi.
Uygur, yaptığı yazılı açıklamada, Kumartaşlı'nın şehit aileleri ve gaziler üzerinden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e yaptığı ithamları ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.
Afyonkarahisar Belediyesinin, kentin kültürel hayatını geliştirecek hamlelere imza attığını aktaran Uygur, şunları kaydetti:
"Biz, Afyonkarahisar'a hizmette, milletin malını korumakta ısrarla çalışan ve bizden biri olarak kendini kanıtlayan belediye başkanımız Mehmet Zeybek'e karşı düzenlenen siyah çelenk olayını kınıyoruz. Şehitler de şehitler derneği de kimsenin tekelinde değildir. Emanetleri ile birlikte hepimizindir. Sudan bahanelerle bu dernek üzerinden kimse rövanş almaya soyunmasın, siyasete alet etmesin. Kimse de kendini devletten ve kurumlarından üstün görmesin."

Uygur, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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