Afyonkarahisarlı Pancar Üreticisi Fabrika Önünde Kuyruk Oldu

Afyonkarahisar
'da arazilerinden söktükleri pancarları Afyon Şeker Fabrikası'na getiren üreticiler, başka bir ilden gelen ürünlerin alınması nedeniyle kendi ürünlerinin fabrikaya alınmadığını iddia etti. Fabrika önünde saatlerce pancar teslim etmek için beklediklerini anlatan üreticiler, sorunun çözülmesini istedi. Afyonkarahisar'da özelleştirilen Afyon Şeker Fabrikası'na ürün teslim etmek için gelen pancar üreticileri, fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Traktör, kamyon, Tır ve benzeri araçlarla getirdikleri pancarı fabrikaya vermeyi bekleyen üreticiler saatlerce beklediklerini, fabrikanın ürünlerini almadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.
Üretici Mehmet Cambaz, Bolvadin
ilçesinden traktörüne yüklediği pancarları fabrikaya teslim etmek için geldiğini anlatarak, sıra beklediğini ve uzun sürenin sonunda içeri girebildiğini anlattı.
'PANCARIMIZI ALMIYORLAR'
Üretici Abdullah Tabanlı, Pancarı almıyorlar. 150 ton pancar getirdim. İçeride bir sıkıntı var, almıyorlar bizi dedi.
'GÜNLERDİR BEKLİYORUZ'
Üretici Kasım Karaca, Çobanlar
ilçesine bağlı Kocaöz
beldesinden fabrikaya geldiğini aktarırken, mağdur olduklarını kaydetti. Karaca, Devlet çiftçisine sahip çıksın. Burada 15 ile 20 ton pancar verebilmek için günlerdir bekliyoruz. Bizim ömrümüzden gün çalınıyor diye konuştu.
'ARIZA VAR DİYORLAR'
Üretici Emir Ünal, Çay ilçesinden pancar getirdiğini anlatırken, dün sabah saatlerinde fabrikaya geldiklerini ve gece ancak perona araçlarını koyabildiklerini söyledi. Ünal, şöyle konuştu
İki gündür bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Başka bölgelerden Tır'larla pancar geliyor ve buradaki araçları almıyorlar. Biz o yüzden burada mağdur bekliyoruz. Konya
tarafından gelen Tır'lara öncelik tanıyorlar. Yetkililere 'Neden bizim pancarımızı değil de oradan gelen pancarı alıyorsunuz' diye sorduk. Onlar da 'Oradan pancar ihtiyacını karşılamak için onları mecbur almak zorundayız diyorlar' ve sıkıntı bu. İki gündür arıza ve elektrik sıkıntısı var diyorlar. Arıza iki gündür giderilmiyor. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Yağmurun altına bu sıkıntıyı yaşıyoruz.
'300 İLE 400 ARAÇ VARIZ'
Üretici Muhammed Akyol da Emirdağ
'dan pancar getirdiğini belirtti. Akyol, Konya Karapınar
'dan gelenlere öncülük tanınıyor. Bize öncülük tanınmıyor. Biz dışarıda, yol kenarlarında bekliyoruz. Yetkililer kotaları dolmayacağı için Karapınar'dan pancar aldıklarını söylüyor. Bizi ise Karapınar'dan gelen araçlar ne zaman biterse o zaman alacaklarmış. Biz burada 300 ile 400 araç varız. Ne zaman boşalacağı da belli değil. Şu karda kışta 4 gün de fabrikayı kapattılar pazartesiye kadar dedi.
'BU ÜRETİCİ HEPİMİZİN'
Fabrika önünde pancar teslim etmeyi bekleyen üreticileri ziyaret eden CHP
Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal
ise bir an önce bu sorunun çözüme kavuşturularak üreticinin rahat nefes alması gerektiğini kaydetti. Türkiye
genelindeki 14 şeker fabrikası özelleştirilirken CHP olarak fabrikalara giderek eylem yaptıklarını hatırlatan Köksal, Özelleştirmenin sonuçlarının ağır olacağını söyledik. Daha bir yılı bile doldurmadan bu ağır bedelleri hep beraber ödüyoruz. İşte buradaki üreticiler de mağdur. Pancarcılar da mağdur. Bu üretici hepimizin. İnsanları canından bezdirirseniz gelecek yıl pancar ekecek üretici bulamazsınız diye konuştu.
Karapınar,Afyonkarahisar
29 Kasım 2018 Perşembe 12:41