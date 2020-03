Afyonkarahisarlı sanayiciler; "Cephede görev almaya hazırız"Afyonkarahisar OSB genel kurulu yapıldıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi olağan genel kurulunda sanayicilerle birlikte açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Tüm sanayici işadamlarımızla birlikte cephede görev almaya hazırız" dedi. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi 18'inci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. OSB toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'nı Umut Temizer'in yaptığı genel kurul yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Organize Sanayi Bölgesi imar planı içerisinde bulunan arazinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmesi sanayicilerin oy birliğiyle karara bağlandı."Görev almaya hazırız"Toplantıda açıklamalarda bulunan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, sanayici işadamları olarak her zaman cephede görev almaya hazır olduklarını belirtti. Yeşilay şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Genel Kurmay Başkanımız; bizler organize sanayi iş adamları olarak barış döneminde sahada, sanayide ve istihdamda görevimizi yapmaktayız. Bizler emir buyurduğunuz zaman cephede her zaman her yerde Afyon organize sanayi iş adamları olarak emrinizdeyiz, görev almaya hazırız." Açıklamaların ardından toplantı soru- cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: İHA