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Afyonkarahisarlı şehidin ailesine acı haber verildi

Suriye'deki hava saldırısı sonrası şehit olan 33 kahraman asker arasında bulunan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber verildi.

28.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:04Afyonkarahisarlı şehidin ailesine acı haber verildi
Suriye'deki hava saldırısı sonrası şehit olan 33 kahraman asker arasında bulunan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Şehit Şahin'in babası Mehmet Şahin'in Dinar Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Eşinin Ankara'da bakanlıkta çalıştığı belirtilen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in 2 çocuk babası olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Süleyman Şahin, Piyade, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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28.02.2020 12:06:17