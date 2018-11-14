14 Kasım 2018, 19:55
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Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Güller ile Prensipte Anlaştı

Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Güller ile Prensipte Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, teknik direktörlük konusunda Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Afjet Afyonspor, son olarak Pendikspor'u çalıştıran Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı.Afjet Afyonspor Kulübü'nün yapılacak görüşmelerin ardından Serhat Güller ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Daha önce Boluspor, Altay ve İnegölspor'u da çalıştıran Serhat Güller, 2001 yılında sonlandırdığı futbolculuk hayatında ise İnegölspor, Galatasaray, Ankaragücü ve Karşıyaka gibi kulüplerde futbol oynadı.

İnegölspor,Serhat Gülpınar,Pendikspor

YORUMLAR (4)
KABAN: PINAR GİTTİ, LER GELDİ
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LEADER: Pek dikiş tutturamamış olmaz bu adamla yılmaz vural gibi ......??????
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ERCUMENT: Hayırlı olsun afyonsporuma
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ERCUMENT: Hayırlı olur ınsallah
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