08 Aralık 2018, 09:06
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Ağa Takılan Güvercinin Yardımına İtfaiye Koştu

Ağa Takılan Güvercinin Yardımına İtfaiye Koştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cedidiye Mahallesinde bir binada balkona gerilen ağa takılan güvercinin yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cedidiye Mahallesinde bir binada balkona gerilen ağa takılan güvercinin yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Düzce'nin Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4 katında balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araç ile 4 kata çıktı. Balkonunda bulunan ağa takılarak çırpınan güvercine ulaşan ekipler kurtardılar. Kurtulan güvercin doğal ortamına bırakıldı. - DÜZCE Düzce,İtfaiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:06