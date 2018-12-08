Ağa Takılan Güvercinin Yardımına İtfaiye Koştu

DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Cedidiye Mahallesinde bir binada balkona gerilen ağa takılan güvercinin yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye
ekipleri koştu. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.
Düzce'nin Cedidiye Mahallesi Hükümet
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4 katında balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araç ile 4 kata çıktı. Balkonunda bulunan ağa takılarak çırpınan güvercine ulaşan ekipler kurtardılar. Kurtulan güvercin doğal ortamına bırakıldı. - DÜZCE
Düzce,İtfaiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:06