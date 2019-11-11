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Ağa takılan şahini polis kurtardı

ABD'de spor alanındaki bir ağa takılan şahin, polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi tarafından kurtarıldı.

11.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:31Ağa takılan şahini polis kurtardı

ABD'de alanındaki bir ağa takılan şahin, polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, eyaletinin Marlborough şehrinde meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı görüntüde, bir şahinin bölgede bulunan basketbol oyun alanındaki ağa takıldığı ve mahsur kaldığı görülüyor. Çevredekilerin şahini fark etmesi ve durumu bildirmesi üzerine polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi şahini takıldığı ağdan kurtarmaya geliyor. Şahini takıldığı ağdan kurtaran polis memuru yandaki beyzbol sahasında şahini serbest bırakıyor.

Görüntü Dökümü

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-Hayvan kontrol merkezi yetkilinin ve polis memurunun şahini kurtarma anı

-Kurtarılan şahinin serbest bırakılma anı



Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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