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Ağa takılan şahini polis kurtardı

ABD'de spor alanındaki bir ağa takılan şahin, polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi tarafından kurtarıldı.

11.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:49Ağa takılan şahini polis kurtardı

ABD'de alanındaki bir ağa takılan şahin, polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Massachusetts eyaletinin Marlborough şehrinde meydana geldi. Polisin olaya dair paylaştığı görüntüde, bir şahinin bölgede bulunan basketbol oyun alanındaki ağa takıldığı ve mahsur kaldığı görülüyor. Çevredekilerin şahini fark etmesi ve durumu bildirmesi üzerine polis ve hayvan kontrol merkezi yetkilisi şahini takıldığı ağdan kurtarmaya geliyor. Şahini takıldığı ağdan kurtaran polis memuru yandaki beyzbol sahasında şahini serbest bırakıyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

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