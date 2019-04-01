Ağabey-kız Kardeş Muhtar Seçildi

Büyük heyecanın yaşandığı muhtarlık seçimlerinde ilginç sonuçlarda çıktı. Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde ağabey-kız kardeş ayrı mahallelerden muhtar seçildi. Ordunun metropol ilçesi Altınordu'nun en büyük mahallesi olan ve yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Yeni Mahalle
Muhtarlığını Elvan Alan Bektaş kazandı. Aktaş'ın ağabeyi Muharrem Alan da, Hatipli
Mahallesi muhtarı seçildi. Kuaför
işleten Elvan Alan Bektaş, ağabeyinin doğduğu mahalle olan Hatipli'den muhtar seçilmesine çok sevindiğini belirtti.
(Metin Akyürek/İHA)
Ordu, Güncel
Kaynak: İHA