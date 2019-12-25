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Ağabeyi ile aynı hastalıktan ölen Su bebeğin cenazesi toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığına yakalanan 1 yaşındaki Su Şahinoğulları hayatını kaybetti.

25.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:32 Ağabeyi ile aynı hastalıktan ölen Su bebeğin cenazesi toprağa verildi
'nın ilçesinde, kronik solunum yetmezliği hastalığına yakalanan 1 yaşındaki Su Şahinoğulları hayatını kaybetti.
Henüz 3 aylıkken hastalığa yakalanan ve geçen nisan ayında hayırseverlerin desteğiyle alınan ev tipi mekanik vantilatör cihaza bağlı yaşayan Su bebek, aniden fenalaştı.
Anne Selin , kızını evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürdü. Kalbi duran bebek, sevk edildiği Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Su bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşların katılımıyla Yavuz Sultan Selim Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürülerek, 4 yıl önce 1 yaşındayken aynı hastalıktan yaşamını yitiren ağabeyi Doruk'un mezarının yanına defnedildi.
Bebeğin dedesi Ertan Karadağ, torununun tabutunu mezarlığa kadar kucağında taşıdı.
Selin Karadağ'ın, geçen hafta yakınları ile arkadaşlarının katılımıyla tören düzenleyerek çocukları Su ve Toprak'ın doğum günlerini kutladığı öğrenildi.

Orhangazi, Karadağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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