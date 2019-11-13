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4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de 4 yaşındaki Fatma Nur, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Yavuz'un da 2015'te aynı evin aynı penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

13.11.2019 00:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:21

Rize'de, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşüp, ağır yaralanan 4 yaşındaki Fatma Nur Havuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ağabeyi Harun Havuz'un da 2015'te yine 4 yaşındayken, aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında, Camiönü Mahallesi Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Zemine çakılan Fatma Nur, ağır yaralanırken, olayı gören komşular, sağlık ekibine verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Fatma Nur'u ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞABEYİ DE 4 YAŞINDA PENCEREDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ

Öte yandan 2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Fatma Nur, Menderes, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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