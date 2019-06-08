Ağabeyi öldürüldüğü için eylem yapan Suudi çocuk 'isyana teşvikten' idamla karşı karşıya

Suudi Arabistan
'da ağabeyi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gerekçesiyle protesto eylemi yaptıktan sonra 13 yaşındayken tutuklanan Murtaja Qureiris idam cezasıyla karşı karşıya. Uluslararası Af Örgütü
, Riyad
yönetimine çağrı yaparak idamın durdurulmasını istedi.
Medyada yer alan haberlerin ardından olayı araştıran Uluslararası Af Örgütü, 5 yıldır Suudi hapishanesinde tutuklu bulunan Qureiris'in 'terör ve halkı isyana teşvik' suçundan idam talebiyle yargılandığını duyurdu.
Kaynak: Euronews.com
Suudi Arabistan
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